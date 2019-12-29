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Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

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Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

Москва, 29 декабря. Художественного руководителя московского театра «Современник» Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище, об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Могила известной актрисы и режиссера расположена на Новодевичьем кладбище рядом с режиссером Марком Захаровым, неподалеку от могил еще двух выдающихся артистов — Олега Табакова и Леонида Броневого.

Волчек умерла 26 декабря на 87-м году жизни. За несколько дней до смерти она была госпитализирована в реанимацию одной из московских клиник, где врачи диагностировали у нее проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В воскресенье в холле «Современника» состоялась церемония прощания с Волчек. Сотни человек проводили актрису и режиссера в последний путь аплодисментами.

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