Найдены потерявшиеся в Свердловской области туристы

Карпинск, 29 декабря. Туристы, пропавшие после того, как в субботу вечером выдвинулись в горы на снегоходах в Свердловской области, нашлись — они сами вернулись на базу в сопровождении волонтера. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ранее в МЧС сообщили, что двое туристов вечером 28 декабря отправились с турбазы «Звезда», которая находится под Карпинском, в сторону горного хребта «Кваркуш» Пермского края. Спустя время связь с ними оборвалась. На поиски потерявшихся оперативно направили вертолет Ми-8 со спасателями.

По данным ведомства, на турбазу трое человек самостоятельно пришли в воскресенье в 16.15 по местному времени (14.15 по московскому). Медики оценили состояние их здоровья как удовлетворительное.

При этом четыре волонтера, которые принимали участие в поисках, не смогли вернуться на турбазу из-за поломки снегоходов. Их обнаружил вертолет Ми-8 МЧС России.

«От помощи спасателей, спустившихся к ним с помощью спускового устройства, отказались и самостоятельно возвращаются на базу», — говорится в сообщении.

В целом в поисковой операции приняли участие 11 спасателей, УАЗ, два снегохода и вертолет.