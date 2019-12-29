Захват МО «Литейный округ» нужен Вишневскому для выборов в ЗакС Петербурга в 2021 году

Саботаж работы муниципального образования «Литейный округ» (МО ЛО) мундепами от партии «Яблоко» свидетельствует о начавшейся борьбе за электорат в преддверии выборов в Законодательное собрание Петербурга в 2021 году. Депутат ЗакСа Борис Вишневский готовит политический плацдарм для своего переизбрания в петербургский парламент.

«Заход с фланга»

Муниципальные выборы Санкт-Петербурга, завершившиеся 8 сентября, принесли «Яблоку» определенные дивиденды. Партия получила представительство в 31 муниципальном округе города. Более 80 кандидатов стали мундепами. В двух округах — Литейном и Владимирском — у «Яблока» большинство: 11 из 20 и 12 из 20 депутатов соответственно. Партия сформировала крупные фракции в МО «Смольнинское» и «Малая Охта».

После выборов был дан старт процессу смены управляющего аппарата в муниципальных образованиях, что у «Яблока» прошло с существенными проблемами. Если в МО «Владимирский» главу округа от партии удалось переизбрать без эксцессов, то в «Литейном» случилась загвоздка. Из-за ранее внесенных изменений в Устав округа и ужесточения процедуры выбора главы муниципального образования, партия не смогла поставить на руководящую должность своего кандидата Арсения Афиногенова. Устроенная Вишневским провокация с постановочным и неправомочным заседанием по выбору главы МО ЛО 30 сентября 2019 года — не возымела никакого действия, так как позднее Дзержинским судом процедура голосования депутатами от «Яблока» была признана нелегитимной, а комиссия по этике ЗакСа Петербурга и вовсе официально сняла Афиногенова с поста главы в МО «Литейный округ».

Провал по избранию главы округа причинил ущерб «Яблоку» и лично депутату ЗакСа Борису Вишневскому. Парламентарий не смог сделать главой округа своего помощника Афиногенова в преддверии выборов в ЗакС Санкт-Петербурга в 2021 году и потерял определенные политические очки в Центральном районе города. После этого инцидента политики принялись саботировать работу МО ЛО, превращая мероприятия и процесс управления в фарс, предлагая сумасбродные инициативы. Например, мундеп Трошин считает нужным включить в культурную повестку муниципального образования продвижение идей ЛГБТ-сообщества. Инициатива обескуражила жителей настолько, что прозвучали даже идеи позвать священника. Собрания и заседания, которые проходят не так часто, заканчиваются ссорами. Цель саботажа, которую «яблочники» подают как борьбу «за демократию и избирателей» — поставить своего человека на главный управляющий пост.

О том, почему «Яблоку» и Вишневскому так важно иметь в муниципалитетах лояльных им глав, в интервью нашему изданию объяснил политтехнолог, куратор избирательных штабов ряда муниципальных и парламентских избирательных кампаний Санкт-Петербурга прошлых лет Борис Мартынюк (ФИО изменены по просьбе интервьюируемого).

«Яблочный пирог» на «политической кухне»

По словам эксперта, муниципалитеты и депутаты Законодательного собрания работают в тесной связке для реализации взаимных интересов. Кто-то просто получает должность, а кто-то власть и деньги.

«Депутаты Законодательного Собрания заинтересованы в налаживании тесных связей с главами муниципальных образований и самими мундепами. Еще лучше, если «на земле» сидит лояльный тебе или твоей партии человек. Идеально, когда в округе сформирована сильная партийная фракция. В таком случае серьезно повышаются шансы на переизбрание, так как реально использовать «прикормленный ресурс» для получения голосов на выборах», — рассказал политтехнолог.

Мартынюк объяснил, что лояльность и формирование победы на выборах происходит за счет договоренностей муниципалитетов с общественными организациями. Правда, оказываемая помощь — возмездная. Деньги и поддержка в обмен на голоса.

«Под «прикормленным ресурсом» следует понимать различные общественные движения, НКО, объединения ветеранов и блокадников или пенсионеров, студенческие движения и прочие организации. Важно понимать, что муниципальные образования обладают бюджетом. Куда будут направлены деньги, решают также депутаты при его утверждении. Если мы говорим о «Яблоке» и Центральном районе, где представители партии получили много мандатов, а также о Вишневском, то можно не сомневаться — там уже знают, кому нужно обеспечить финансовую поддержку, кому заказать экскурсию, а кому купить какое-нибудь оборудование. Часто налаживается сотрудничество с ТСЖ. Люди, проживающие в подобных домах, несколько иного уклада. Агитировать их сложно, они отправляют к председателю товарищества. Как тот скажет после оказанных кандидатом в депутаты услуг, так дом и проголосует. В итоге «прикормленные организации» и люди по указу голосуют за нужного кандидата на выборах», — отметил эксперт.

Организацией работы с ТСЖ в свое время занималась экс-депутат ЗакСа Петербурга Светлана Нестерова. Чтобы получить поддержку части электората в своем округе, она воспользовалась хитростью. Подала людям городскую программу по замене газового оборудования, которая реализовывалась при использовании бюджетных средств, за свою инициативу. Она оказала адресную помощь, заменив гражданам старые газовые плиты на новые. Оказанная помощь помогла «завербовать» председателя ТСЖ, который позднее «объяснил» жителям дома, кто в районе «правильный кандидат. Это очень простой, но наглядный пример работы муниципалов и политиков с электоратом, рассказал Мартынюк.

Используемая схема сильно упрощает процесс сбора голосов во время избирательных кампаний, считает технолог.

«Глава муниципального образования, действующий в интересах определенного депутата ЗакСа, напрямую общается с председателем общественной организации. Проще позвонить одному человеку, сказать ему имя кандидата, за которого нужно голосовать, скинув на него организационную работу по приводу людей, чем искать граждан и работать совсем уж по черным схемам через подкупы и карусели. Это так называемая «вертикальная система». Решается по звонку, агитировать с поквартирным обходом нужно меньше. Благодарные, но ничего не понимающие граждане, как «добросовестно заблуждающиеся», обеспечат явку и нужный уровень голосов. По этой причине Вишневский и «Яблоко» так сильно озадачены назначением глав из числа своих представителей в муниципальных образованиях. Чем больше подконтрольных городских территорий, тем больше шансы переизбраться. По сути, уже сейчас началась борьба за электорат в преддверии выборов в Законодательное собрание Петербурга в 2021 году», — заявил Мартынюк.

Собеседник издания отметил, что для победы на выборах в Санкт-Петербурге кандидатам на самом деле нужно не так много голосов, как может показаться на первый взгляд. В среднем на один УИК надо привести около 300 человек. В каждом отдельном округе количество «ангажированных избирателей» в большую или меньшую сторону корректируется в зависимости от численности жителей, количества избирательных участков и ряда других параметров. Неважно, как пойдет на парламентские выборы Вишневский — от единого избирательного округа, как в 2016 году, или от того же Центрального района, такой подход увеличивает шансы.

Подобные методы политической борьбы — это грязная игра. Прикормка — тот же подкуп нужных людей. Ничего общего с демократическими процессами тут нет, подытожил политтехнолог Мартынюк.

Напомним, 28 декабря в здании Муниципального Совета МО «Литейный округ» прошли публичные слушания, в рамках которых депутатами и местными жителями рассматривался проект бюджета округа. Однако мероприятие было сорвано мундепами от «Яблока», которые саботировали процесс обсуждения, устроив потасовку из-за висящего в помещении портрета президента России Владимира Путина, сообщало новостное издание Newstes. В итоге спустя почти четыре месяца после завершения выборов, в МО ЛО из-за «яблочников» не налажена работа должным образом, не утвержден бюджет, не выбран глава округа. Вместо решения местных проблем либеральные депутаты заняты продвижением ЛГБТ-повестки.