Итоги года и тайны «Патриота». Главный Ургант. ФАН-ТВ

В новом эпизоде ведущие Андрей Ургант и Ленич Филиппов подвели итоги 2019 года. Почему самолеты — отстой, а Год театра не имеет смыла? Кто употребляет допинг? И приживутся ли новые названия аэропортов? Все это и многое другое — во втором выпуске передачи «Главный Ургант».

Гостем студии стал руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. Он ответил на острые вопросы про вмешательство в американские выборы, Навального и «фабрику троллей». А также рассказал, почему хорошие новости важнее плохих.