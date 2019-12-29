Педиатр объяснил ситуацию с заболеваемостью детей в России

Москва, 29 декабря. Рост заболеваемости детей в России связан с плохим питанием, экологией и малоподвижным образом жизни, заявил педиатр Евгений Тимаков.

Эксперт прокомментировал результаты исследования, согласно которым заболеваемость среди детей с 2000 года увеличилась на 20%. Речь также идет об увеличении числа детей с эндокринными нарушениями, ожирением.

«Сейчас все сидят в планшетах и компьютерах, из-за чего идет нарушение сна. Как следствие, нарушается выработка гормона мелатонина, который как раз отвечает за гормональный фон организма», — пояснил Тимаков, его комментарий приводит Ura.ru.

На рост заболеваемости влияют некачественные сладости с эмульгаторами и кондитерскими жирами. Это негативно отражается на работе поджелудочной железы и повышает риск развития болезней эндокринной системы.

Качественная диагностика чаще выявляет сердечно-сосудистые заболевания у детей, аутоиммунные и генетические болезни. У многих детей стала чаще проявляться аллергическая реакция на продукты питания, плохую экологию.

Напомним, что в России за последние 18 дет в два раза увеличилось число больных сахарным диабетом и в 2,7 раза — детей с ожирением.

Ранее врачи дали советы о правильном питании для ребенка. Речь идет о полноценном рационе, благодаря которому хорошо растут кости, мышцы и укрепляется иммунная система ребенка.