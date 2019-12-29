«Новая газета» на деньги Ходорковского хочет убить в россиянах веру в свою страну

Москва, 29 декабря. Либеральное издание «Новая газета» упорно отрицает финансовую поддержку со стороны беглого олигарха Михаила Ходорковского, поскольку боится за свой имидж. Об этом заявил член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Одно дело втихую, а тут газета. Это же коммерческая структура, надо получать прибыль, многое зависит от имиджа. Если имидж падает, могут упасть и продажи», — уверен эксперт.

Либеральное издание, по его мнению, будет и дальше отрицать свою причастность к беглому олигарху.

Перенджиев обратил внимание, что заказные материалы оппозиционного характера в «Новой газете» есть, и оплачивает их выход не только Ходорковский. Эксперт отметил, что направлены они на подрыв национальных ценностей страны, а журналисты издания хотят, чтобы россияне «утратили веру в себя, в свое государство».

«Такого рода материалы сами по себе не появляются, платят такие деньги, что от них трудно отказаться», — цитирует Перенджиева iReactor.

В Федеральное агентство новостей ранее обратился человек, который длительное время сотрудничал с «Новой газетой». Он рассказал о всей «внутренней кухне» редакции, в частности о том, что публикация любого компромата в «Новой газете» стоит два миллиона рублей. За эту немалую сумму главный редактор Дмитрий Муратов и его коллеги готовы забыть о принципах и закрыть глаза на проверку данных.

Руководство «Новой газеты» тщательно скрывает факт финансирования из-за рубежа и получения денег на свои псевдорасследования от Ходорковского. Причем Муратов предпочитает получать помощь от олигарха через третье лицо — журналиста Дениса Короткова, который штампует фейковые расследования для «Новой газеты» и «Фонтанки».

Ранее публицист Армен Гаспарян призвал присвоить либеральному изданию статус иноагента за публикацию заказных статей на деньги сбежавшего из России Ходорковского. Он подчеркнул, что факты иностранного финансирования «Новой» должны быть обязательно расследованы.