Туктамышева показала дерзкий номер с саксофоном и барабаном на чемпионате России

Красноярск, 29 декабря. Фигуристка Елизавета Туктамышева предстала в дерзком образе на показательных выступлениях чемпионата России. Спортсменка использовала саксофон, барабан и литавры.

Туктамышева выступила под песню Alex Gaudino Feat. Christal Waters — «Destination Calabria». Фигуристка примерила на себя образ героинь популярного клипа и облачилась в зеленый китель и мини-юбку. А во время проката фигуристка использовала саксофон, барабан и литавры.

По итогам обеих программ Туктамышева набрала 204,63 балла и заняла четвертое место на чемпионате России в Красноярске. Первое место досталось Анне Щербаковой, второе место заняла Алена Косторная, а третье ― Александра Трусова.

Ранее сообщалось, что Медведева отсутствует в протоколе произвольной программы чемпионата России.