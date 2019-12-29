Посол усомнился в сближении позиций России и Польши по истории Второй мировой войны

Варшава, 29 декабря. Польша и Россия имеют слишком разное видение общей истории, и в сложившейся ситуации невозможно рассчитывать, что их позиции сблизятся. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

«Наверное, это и невозможно в нынешних условиях. У нас слишком разное видение нашей общей истории, в частности, такого сложного и противоречивого времени как канун и период Второй мировой войны, ее итогов. Поэтому в настоящее время можем сказать, что наши позиции резко отличаются друг от друга», — констатировал он.

Посол отметил, что в отношении темы начала войны Польша стремится сосредоточить внимание на так называемом пакте Молотова-Риббентропа, забывая о том, что ему предшествовал Версальский договор, создавший «питательную среду для немецкого реваншизма», и «позорный мюнхенский сговор».

«Поэтому тезис, который сейчас гуляет по различным западным документам о якобы равной ответственности гитлеровской Германии и Советского союза за начало Второй мировой войны совершенно не состоятелен», — подчеркнул Андреев.

Глава российской дипмиссии указал на то, что обострение полемики вокруг истории войны началось ближе к 75-летитю Победы. По мнению Андреева, споры направлены на подрыв памяти о ней.

Дипломат убежден, что существование Польши и ее народа сегодня является прямым следствием советской победы.