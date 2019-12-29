Алжир потратит 6 млрд долларов на закупку российских Су-57 и Су-34

Алжир, 29 декабря. Алжир заключил контракт на покупку 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и 14 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Контракт оценивается в 6 млрд долларов.

По данным портала Menadefense, исполнение контракта рассчитано на период до 2025 года. Отмечается, что переговоры на поставку Су-57 и Су-34 велись очень долго, а решение было принято после того, как алжирская делегация посетила авиасалон МАКС в Москве летом 2019 года. Алжир стал первым зарубежным заказчиком Су-57 и Су-34.

Су-57 способен поражать морские цели на расстоянии свыше 4,7 тысячи километров с помощью гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал». Кроме того, Су-57 оснащен гиперзвуковыми ракетами Р-37М для воздушного боя. Еще одной отличительной чертой является использование ракеты класса «воздух-воздух» Х-77.

В 2025 году ВКС РФ должны получить 70 истребителей Су-57. Уникальными характеристиками российского истребителя уже заинтересовались Вьетнам, Индия, Китай и Турция, а ранее список потенциальных покупателей пополнился еще и Мьянмой.

Ранее эксперт The National Interest сравнил истребители Су-35 и Су-57. Специалист уверен, что российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 может посостязаться по эффективности с самолетом Су-57. Кроме того, The National Interest признал, что Су-57 превосходит многих своих иностранных «коллег» как по маневренности, так и по вооружению.