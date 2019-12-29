Археологи нашли в Канаде самое древнее свидетельство родительской заботы

Оттава, 29 декабря. Группа канадских палеонтологов обнаружила на острове Кейп-Бретон в Новой Шотландии самое древнее свидетельство родительской заботы.

Как рассказала профессор Карлтонского университета Хиллари Мэддин, археологи нашли внутри окаменелого дерева частично сохранившиеся скелеты варанопид. Ученые считают, что уникальным останкам около 305 миллионов лет.

Крошечный малыш и взрослая особь сохранились в необычной для того времени позе — старшая ванаропида укрыла младшую своими конечностями и хвостом. Примечательно и само место, где была обнаружена находка. Останки нашли между окаменелых корней древнего дерева, где животные вполне могли устроить логово.

«Мы имеем дело с самым ранним свидетельством продолжительной заботы о новорожденном потомстве среди позвоночных», — отметила Мэддин.

Обнаружено древнейшее свидетельство родительского поведения у позвоночных

https://t.co/jl6HfH0qOF pic.twitter.com/Pdq8pYDAXu — Naked Science (@nakedsci) December 25, 2019

Ранее археологи при проведении раскопок в районе британского аэропорта «Ковентри» в Уорикшире обнаружили могилу с «кольцом бессмертия». Не исключено, что украшение оставили родственники, которые надеялись, что похороненная девочка обретет бессмертие в загробном мире. В захоронении найдены также драгоценности, в том числе четыре декоративные броши и зеркало.