Эксперт рассказал, как правильно пить шампанское

Москва, 29 декабря. Руководитель компании Wine Tasting Олег Будаев рассказал, с чем можно пить настоящее шампанское.

Эксперт считает, что шампанское хорошо сочетается с морепродуктами и рыбой. С такими закусками хорошо подойдут кислотные сорта шампанского.

Можно употреблять шампанское с фруктами, но не стоит смешивать его с ананасом. Тропический фрукт имеет особый вкус, на его фоне вкус шампанского теряется. Также шампанское не рекомендуется пить вместе с оливье, винегретом и селедкой под «шубой».

«Ананас вкусный и интересный продукт, но совмещать с ним Шампань я бы лично не рекомендовал», — пояснил эксперт, его слова приводит «Ридус».

Шампанское также не сочетается с дичью, любым мясом. Но некоторым нравится сочетание шампанского с хинкали и соусом сацебели.

Будаев рекомендует пить выдержанное шампанское с легкими продуктами — мясом птицы, легкими салатами. Причем шампанское стоит употреблять в хорошей компании, это напиток «коллективный».

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