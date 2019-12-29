Народный артист России Юченков скончался после продолжительной болезни

Тверь, 29 декабря. Народный артист России Константин Юченков ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом рассказали в Тверском академическом театре драмы.

Актер умер 28 декабря после продолжительной болезни.

«Человек-эпоха в современной истории русского национального театра, посвятивший сцене более 50 лет, 45 из них – тверским подмосткам», — говорится в сообщении на сайте театра.

За свою актерскую карьеру Юченков исполнил 112 ролей. Особенно полюбилось зрителям его участие в спектаклях «Маскарад», «Господин, который платит» и «Вишневый сад».

Кроме того, народный артист России исполнил несколько ролей в кинематографе. Его можно увидеть в картине «Прощаться не будем», телесериале «Частный детектив…» и клипе группы «Ленинград» «Кольщик».

«Последний раз Константин Юченков вышел на сцену 17 октября в роли Фила Кавиллери в спектакле «История любви» по Эрику Сигалу. Зал в тот вечер рукоплескал артисту», — добавляется в сообщении.

Прощание с Юченковым состоится 31 декабря в Тверском академическом театре драмы.

Ранее на 91-м году жизни скончался народный артист РФ Олег Талыпин. Он был старейшим музыкантом заслуженного коллектива России, Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии. Выступал в качестве солиста. В разные годы работал в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской академической филармонии и в Мариинском театре.