На Украине националисты объявили войну Дедам Морозам, Снегурочкам и елочным игрушкам 

В канун Нового года представители сразу нескольких крайне правых организаций Украины выступили с инициативой создания так называемых «патриотических патрулей», целью которых станет проверка школ, профтехучилищ, библиотек, а также центров детского и юношеского творчества на наличие «российского контента». Говоря проще — радикальные активисты оставили за собой право контролировать проведение утренников и новогодних вечеринок с целью недопущения на указанных мероприятиях выдуманных персонажей «страны-агрессора» (так некоторые политики на Украине называют Россию) и «тоталитарной символики».

Под соответствующие санкции уже попали Дед Мороз и Снегурочка, на очереди — елочные украшения, которые, так или иначе, ассоциируются с Россией или эпохой СССР. В отдельных украинских регионах первые «патриотические патрули» уже провели свои рейды. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Поистине курьезный случай произошел на днях в Сумской области. Во время утренника, посвященного Новому году, в актовый зал одной из местных школ ворвались люди в камуфляжной форме и потребовали от школьного руководства заменить «руководителя праздника» — Деда Мороза. Дескать, сказочный обитатель с резиденцией в Великом Устюге не является частью украинской культуры, и в данном конкретном случае его необходимо заменить Казаком Мамаем или, на худой конец, Санта-Клаусом.

Потенциальный конфликт удалось урегулировать лишь полицейским, прибывшим то ли на защиту того же сказочного дедушки, то ли для предотвращения расправы над незваными гостями со стороны родителей школьников. При этом некий родитель поклялся «засудить националистических подонков, которые портят детям праздники», а в качестве подтверждения серьезности своих намерений отвесил одному из задержанных нападавших звонкую оплеуху и призвал Деда Мороза сделать то же самое.

Впрочем, иные акции «патриотических патрулей» определенным «успехом» уже увенчались. Так, например, в Черниговской области группа бывших участников так называемой АТО разгромила мастерскую пошива одежды, где производились наряды для Снегурочек. Испуганным работницам «патрульные» объяснили, что в украинском фольклоре «нет и не может быть никаких Снегурочек», а в качестве альтернативы ранее выпускаемой продукции порекомендовали шить костюмы Мавки (лесная красавица из произведений Леси Украинки).

Не менее драматичная история имела место в небольшом населенном пункте под Киевом, где «сознательные активисты» уничтожили целый отдел елочных игрушек только из-за того, что на обычных шариках и гирляндах были нарисованы Кремлевские звезды. Любопытно, что впоследствии нападавшие лица не только возместили магазину нанесенный ущерб, но и заплатили за свою хулиганскую выходку штраф.

«Мы сделаем так, чтобы те, кто любит Деда Мороза со Снегурочкой и ностальгирует по советскому прошлому, встречали этот Новый год с банкой килек и бутылкой контрафактного алкоголя. А их дети пусть забудут о новогодних праздниках вовсе: подарки всем детям будет приносить Святой Николай, — заявил в беседе с корреспондентом ФАН представитель запрещенной в РФ организации «Тризуб Степана Бандеры» Мирослав М. — Еще год назад мы и мои побратимы «декоммунизировали» Деда Мороза. Сейчас же наша задача заключается в том, чтобы его имя и все, что с его именем связано, было стерто с доски украинской культуры. Кому не нравится — пусть едут в Россию и празднуют там».

Похоже, официальные украинские власти пресекать такие настроения не собираются.

«Пока Дедов Морозов не вешают, а в отношении Снегурочек не совершаются действия насильственного характера, наше ведомство реагировать не будет», — прокомментировал ситуацию корреспонденту Федерального агентства новостей источник в МВД Украины.

На вопрос, как в данной конкретной ситуации следует расценивать упомянутые «мирные» акции украинских националистов, Федеральному агентству новостей ответила психолог Валентина Федчун.