Как боевики ИГ оказались на службе у ПНС Ливии и стали «защитниками Триполи»

Сотрудничество между нелегитимным Правительством национального согласия (ПНС) и террористами из группировки «Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) грозит превращением Ливии в эпицентр террористической активности. Федеральное агентство новостей разбиралось в том, как джихадисты ИГ вступили в сговор с ПНС Ливии и стали одной из наиболее опасных сил в Северной Африке.

Турция шлет подмогу

Пока Ливийская национальная армия (ЛНА) проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» против бандформирований в Триполи, на сторону ПНС стекаются боевики из различных регионов Ближнего Востока и Африки. Анкара намерена перебросить в Ливию подконтрольные бандформирования, чтобы помочь террористам ПНС против сил ЛНА.

Источники Middle East Eye сообщили, что к переброске в Ливию готовятся более 7 тысяч боевиков. Среди них — группировка «Файлак аш-Шам», которая ранее уже отправляла в Триполи военных инструкторов, и группировка сирийских туркоманов «Лива Султан Мурад». Террористы «Сукур аш-Шам» уже приняли план Анкары и начали переброску в Северную Африку. ​

Часть протурецких формирований уже прибыла в Ливию три дня назад — они проходят обучение в закрытом лагере в Триполи под командованием турецких офицеров. Каждый из них получил 300 долларов в Сирии, а в Ливии им пообещали до 2000 долларов в месяц.

При этом на стороне ПНС Ливии давно воюет более грозная сила, которая может превратить весь регион в рассадник терроризма. Это «Исламское государство».

Джихад против Хафтара

Когда в апреле 2019 года фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о начале операции по освобождению Триполи, ЛНА стала главной целью для боевиков «Исламского государства». Главари ИГИЛ призвали всех боевиков в Сирии, Ираке и Северной Африке выйти на джихад против Хафтара.

Нападения террористов на бойцов ЛНА следовали одно за другим: теракт в Себхе, ответственность за который взяли на себя и ИГ, и связанные с ПНС группировки, нападение на город Гоодва, атака на нефтяное месторождение «Залля», где работает Zueitina Oil Company, бои в районе Аль-Джуфра, нападение в Дерне, атаки в Самну и Тамсе, в ходе которых было убито 30 бойцов ЛНА.

Главарь «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади в видеообращении призвал боевиков сосредоточить усилия на Ливии. Он подчеркнул, что операции ИГ в Северной Африке были «чрезвычайно эффективны».

В ответ террористы ИГИЛ в Ливии повторно принесли присягу Аль-Багдади. Боевики дали клятву создать «халифат» в Северной Африке и сохранить «Исламское государство» после поражения в Сирии и Ираке.

ИГ в связке с ПНС

О том, что террористы ИГ сотрудничают с нелегитимным правительством в Триполи, первым заявил спикер ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари. Он обвинил ПНС и премьер-министра Файеза Сарраджа в сделке с террористами. По словам официального представителя ЛНА, сразу же после начала контртеррористической операции террористы ИГ выступили на стороне бандформирований в Триполи.

«Существует коалиция между Правительством национального согласия и террористами, — объявил Аль-Мисмари в эфире телеканала Al Arabiya. Саррадж перестал был политиком после того как поддержал экстремистские группировки. Он будет вне политики и пожнет результаты своей слепой поддержки террористических групп».

ИГИЛ возвращается в Сирт

Главным опорным пунктом ИГИЛ в Ливии стал прибрежный город Сирт — родина и место казни ливийского лидера Муаммара Каддафи. Террористы ИГИЛ захватили город в 2015 году и объявили его частью своего псевдохалифата. В дальнейшем Сирт стал базой террористов для нападений на другие регионы Ливии.

Ливийская национальная армия выбила ИГ из Сирта в декабре 2016 года после продолжавшейся семь месяцев осады. Но в результате действий сторонников ПНС террористы ИГ вновь начали стекаться в город. По словам Ахмеда аль-Мисмари, боевики — теперь уже под эгидой ПНС — готовили нападение на «нефтяной полумесяц», побережье залива Сирт, где расположены главные экспортные нефтяные терминалы Ливии.

«Террористы провели встречу в Сирте, и на ней была выдвинута идея скоординированного нападения на «нефтяной полумесяц», — заявил спикер ЛНА. — Но мы готовы к этому».

Ренегаты из «Аль-Каиды» в Ливии

Правительство в Триполи успешно установило связи с ИГ благодаря боевикам, занявшим высокие посты в структурах ПНС — несмотря на то, что их имена есть в «черных списках» наиболее опасных разыскиваемых террористов, составленных Организацией Объединенных Наций. В частности, в структуры ПНС влилась джихадистская группировка «Ансар аш-Шариа» — она выполняла роль «исламской политической полиции» и считалась ливийским филиалом международной террористической сети «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ).

Созданная в 2011 году во время «арабской весны» в Ливии, «Ансар аш-Шариа» («Защитники шариата») несет ответственность за террористические акты в Бенгази и Сирте. ООН, Турция, ОАЭ, Великобритания и США признали ее радикальной террористической группировкой.

В 2012 году боевики «Ансар аш-Шария» совершили нападение на американский дипломатический комплекс в Бенгази. В теракте погибли посол США в Ливии Джон Кристофер Стивенс и руководитель информационного управления дипслужбы Шон Смит.

«Ансар аш-Шария» противостояла другим конкурирующим группировкам в Ливии. Так, боевиков подозревают в причастности к убийству 28 июля 2011 года Абдул Фатаха Юниса, бывшего главы МВД Ливии, который пошел против Каддафи и стал начальником штаба повстанцев. Юнис представлял «светское» крыло противников Каддафи. После его гибели усилились позиции исламистов и «Аль-Каиды» в Национальном переходном совете Ливии.

Позже, в 2013 году, боевики «Ансар аш-Шариа» похитили 55 млн долларов из центрального банка в Сирте. Эти деньги везли в Триполи, и наводка для ограбления пришла, вероятно, оттуда же.

Боевики ИГ проникли в структуры ПНС

После гибели в 2015 главаря группировки Мохаммеда аль-Захави «Ансар аш-Шария» присягнула на верность ИГ в Ливии. При этом главари боевиков сохранили свои посты в «силах обороны Триполи», получив огромное количество оружия и боеприпасов от так называемых «министерства обороны» и «министерства внутренних дел» ПНС. Несмотря на официальное «расформирование группировки» в 2017 году, боевики продолжают получать деньги и оружие от правительства в Триполи.

В 2019 году имена террористов «Ансар аш-Шария» вновь появились в сообщениях о боевых действиях в Ливии. Источник в ЛНА рассказал порталу Asharq Al-Awsat, что террористы сражались вместе с боевиками ПНС на нескольких фронтах в районах Триполи.

Среди них были замечены несколько членов «Ансар аш-Шариа», в том числе Кайс Абдулкарим аль-Абах и его брат Мухаммед — оба они погибли в ходе боев за Триполи. Информацию о связях ПНС Сарраджа и «Ансар аш-Шария» подтвердили итальянские корреспонденты.

Из Катара с любовью

Катар наравне с Турцией с «арабской весны» 2011 года поддерживал в Ливии наиболее радикальные исламистские группировки. Связанные с «Аль-Каидой» террористы получали от Катара вооружение, в том числе фракция, связанная с бывшим главой «военного совета Триполи» Абдельхакимом Бельхаджем, который также имеет контакты с «Ансар аш-Шариа». Часть оружия, отправленного Катаром в Ливию, впоследствии использовалась связанными с «Аль-Каидой» боевиками в Мали.

Исследователи Middle East Institute утверждают, что полученное от Катара финансирование позволило главарям «Ансар аш-Шариа» и ИГ платить боевикам по 100 долларов в месяц и более. Это существенно расширило возможности для вербовки — большинство местных жителей не могут заработать такие деньги честным путем.

«Неиссякаемый колодец» для ИГ

Одновременно связанные с ПНС джихадисты в Ливии наращивали финансирование благодаря контрабанде, похищениям ради выкупа, сбором «налогов» с местных жителей, ограблений банков, торговли оружием и наркотрафика. Террористы ИГ из «МВД» ПНС даже начали взимать «налоги» с контрабандистов, которые занимались вывозом нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. Сотрудничество с правительством Файеза Сарраджа принесло огромные деньги «Исламскому государству».

Ливийский «эмир» ИГ Висам Аз-Зубайди даже объявил Ливию «колодцем, вода в котором не иссякнет». По его словам, когда террористам удастся взять под контроль все ливийские нефтяные месторождения, «Европе настанет конец».

ПНС Ливии дало шанс террористам «Исламского государства» распространить свою власть по всей Северной Африке.

Признание ООН

В конце июля спецпредставитель ООН Гасан Саламе выступил с докладом о ситуации в Ливии. Впервые за несколько лет на международном уровне был подвергнут жесткой критике режим премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа.

В своем докладе Саламе прямо заявил о том, что в Триполи и Мисурате под прикрытием ПНС действуют террористы, связанные с «Ансар аш-Шариа» и ИГ. На закрытой встрече с членами Совета безопасности ООН он рассказал, что на стороне признанного Западом и утратившего легитимность ПНС воюют тысячи джихадистов, переброшенных из сирийской провинции Идлиб.

Гасан Саламе указал, что из-за попустительства ПНС Ливия стала новым оплотом «Исламского государства» и «Аль-Каиды». Получая финансирование от ПНС, международные террористические сети смогли укрепиться не только в Ливии и на Синайском полуострове, но и во всем мире. Власти в Триполи несут непосредственную ответственность за это.

«Вакуум в области безопасности, созданный конфликтом в Триполи и вокруг него, по-прежнему используется боевиками ИГ», — подчеркнул спецпредставитель ООН.

Саламе призвал Правительство национально согласия провести размежевание между своими регулярными силами и отделить их от бандформирований, которые легализовались и получили финансирование, участвуя на стороне Сарраджа ливийском конфликте.

«Ливийское государство не может быть состоятельным без однозначной монополии на применение военной силы. Это потребует изъятия вооружений, не контролируемых властями, и четкого гражданского надзора за деятельностью структур безопасности», — объявил Гасан Саламе.

Угроза для Африки — угроза для всего мира

На данный момент очевидно, что правительство Файеза Сарраджа не может и не собирается проводить размежевание между своими «вооруженными силами» и бандформированиями, которые взяли под контроль различные районы Триполи. Напротив, Турция, наращивает переброску лояльных боевиков из Сирии на помощь ПНС.

Ситуация в Ливии угрожает стабильности не только в Северной Африке, но и по всему миру. В отличие от Сирии, где российское вмешательство в 2015 году позволило остановить рост «Исламского государства», а после уничтожить его ресурсную базу, в Ливии происходит сращивание признанных Западом структур ПНС с международными террористическими группировками. Этому содействуют союзники ПНС из Турции и Катара, которые поставляют боевиков и современное вооружение для противодействия ЛНА. Ведется активная информационная кампания с целью обвинить такие страны, как Россия и Египет, во вмешательстве в ливийский конфликт и добиться от Запада решительных действий против Халифы Хафтара.

Усиление ИГ в Ливии может привести к появлению в Северной Африке огромных территорий, богатых природными ресурсами и де-факто подконтрольных террористическим группировкам. В этом случае угроза со стороны радикальных джихадистов «Исламского государства» и «Аль-Каиды» для всего человечества возрастет многократно.

1 Организация запрещена на территории РФ.