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САА освободила от террористов четыре деревни на востоке провинции Идлиб

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САА освободила от террористов четыре деревни на востоке провинции Идлиб

Дамаск, 30 декабря. Подразделения сирийской правительственной армии освободили населенные пункты Хальба, Тель-Хатра, Избат-Наваф и Самака в восточной части провинции Идлиб, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Это произошло накануне утром после ожесточенных боев с террористическими бандами запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 и союзными ей формированиями.

Бои проходили на оси Абу-ДухурМаарет-ан-Нуман. Ранее боевики захватили деревни Аль-Бараса и Фураван, расположенные неподалеку от международной дороги М5 в Алеппо. Стоит отметить, что почти 10 километров трассы сейчас находятся под защитой Сирийской арабской армии (САА).

После обеспечения безопасности в ряде городов Идлиба сирийские войска отправились на запад, в сторону деревень Тель-Маннас, Мармаш, Дейр-аш-Шарки и Дейр-аль-Гарби, чтобы после этого добраться до Маарет-ан-Нумана — одного из крупнейших городов в провинции Идлиб.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Ранее сообщалось, что сирийские войска усилили контроль над освобожденными городами Аль-ХаракиАбу-ДафнаАль-ГадфаАль-СакьяАль-СайядиКутраРаджам-эль-КатАбу-Макки и Сурман, расположенных в восточной части города Маарет-ан-Нуман.

Другая часть САА продолжает двигаться к юго-восточной части провинции, не так давно военные освободили сирийские города Джарджаназ и Тель-Маннас. Всего после ряда военных операций сирийская армия успешно отбила у террористов 35 деревень.

Напомним, что в данный момент САА продолжает уничтожать оплоты незаконных вооруженных формирований в районах сирийских провинций Хама и Идлиб. Военные двигаются по нескольким направлениям одновременно, успешно отбивая законные территории САР. 

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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