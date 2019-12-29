Христиане сирийского Хомса празднуют Рождество Христово — видео ФАН

Дамаск, 29 декабря. На улицах освобожденного от террористических группировок Хомса можно увидеть все больше счастливых людей, причина тем не менее у всех одна — празднование Рождества Христова, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

На прошлой неделе на площади церкви Умм-эз-Занар в районе Аль-Хамидия была зажжена новогодняя елка. Торжественное мероприятие сопровождалось бодрой музыкой национального оркестра. Кроме того, недалеко от церкви, в Старом Хомсе, открылась рождественская ярмарка, где местные мастера выставили на продажу свои ремесла, украшения, сладости и другие подарки.

Епископ провинций Хомс, Хама и Тартус Мар Силванс Бутрос Эль-Няма рассказал в комментарии нашему корреспонденту, что Сирия продолжает жить в безопасности после того, как ей удалось преодолеть стадию военного конфликта. Он также выразил надежду, что празднование Рождества Христова станет настоящей радостью для всех местных жителей.

В рамках традиционного христианского праздника в провинции Хомс запланировано сразу несколько различных мероприятий. Так, в храме Благовещения Пресвятой Богородицы был проведен утренник для самых маленьких, в котором приняли участие около 100 детей.

В последние годы все больше регионов Сирийской Арабской Республики освобождаются от гнета терроризма. Российская интервенция сыграла немаловажную роль в восстановлении безопасности и стабильности в городе, особенно в восстановлении церкви Умм-эз-Занар, которая считается одним из самых святых мест Хомса.

Напомним, что в конце декабря во всех освобожденных провинциях Сирии начались традиционные новогодние гуляния. В Свято-Георгиевском патриаршем соборе в Дамаске торжественную литургию для православных сирийцев возглавляли патриарх Мар Игнатий Аврам II, а также армянский архиепископ.