«Ростов» хочет получить 10 млн евро за Шомуродова

Москва, 29 декабря. Нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов может покинуть команду, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, ростовчане не хотят отпускать форварда, однако готовы продать его, если предложение по нему составит не меньше 10 миллионов евро. Сообщается, что сам футболист готов покинуть команду, если по нему поступит серьезное предложение. Известно, что за футболистом следят российские топ-клубы, а также ряд команд из Франции и Германии.

Шомуродов перешел в «Ростов» из «Бункдкора» за 300 тысяч евро летом 2017 года. В текущем сезоне на его счету 21 матч, 10 голов и шесть результативных передач. В активе игрока также 46 матчей и 20 голов за сборную Узбекистана. Стоимость 24-летнего нападающего, по данным transfermarkt.de, оценивается в 6,5 миллиона евро.