Афины, 29 декабря. Греция хочет принять участие в переговорах по Ливии под эгидой ООН из-за роста напряженности отношений с Турцией. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Встреча, главной темой которой станет урегулирование ситуации в Ливии, намечена на январь грядущего года. Как подчеркнул премьер-министр Греции, Афины стремятся получить право участия в переговорах, поскольку не хотят получить еще один источник нестабильности в непосредственной близости от себя.

«Мы хотим быть частью решения в Ливии, поскольку это касается и нас. Я просил и буду настаивать, чтобы мы приняли участие в берлинской конференции», — сказал Мицотакис.

Политик добавил, что Ливия — морской сосед Греции, который не может иметь никакой морской границы с Турцией.

Напомним, в декабре Турция подписала меморандум о взаимопонимании по морским зонам с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, которое, как и его главу Файеза Сарраджа, неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1. «Правительство» было искусственно сформированного при поддержке всего лишь 12 стран — участниц ООН.

Решение Турции спровоцировало конфликт с Грецией, представители которой впоследствии обратились к Европейскому союзу (ЕС) с требованием признать незаконным как само ПНС Ливии, так и его соглашение с Анкарой. Меморандум позволяет Турции вторгаться в чужие воды в Средиземном море.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара перебросит войска в Ливию незамедлительно, если ПНС Ливии попросит ее об этом. Турецкие военные пообещали, что помогут триполитанскому «правительству» противостоять антитеррористической операции Ливийской национальной армии. С 2014 года ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара ведет в африканской стране операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование и узнало подробности турецкого военного вмешательства в Ливию. ФАН установил, что Анкара поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго.

1 Организация запрещена на территории РФ.