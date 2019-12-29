Сирия, 29 декабря. Шесть террористов ИГ1* уничтожены авиаударом ВВС США на севере Ирака. В Идлибе альянс «Тахрир аш-Шам» несет тяжелые потери в ходе провала контратаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» юге Идлиба, нейтрализовав три десятка боевиков, а также разрушив их бронированные автомобили, в Дейр-эз-Зоре потеряли одного члена союзного ополчения.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозреваются в установке мины на востоке Дейр-эз-Зора, на севере Ирака потеряла шесть человек в результате авиаудара, нанесенного ВВС США.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибе потеряла около 30 джихадистов в ходе провалившейся контратаки.

Международная коалиция: в иракской провинции Ниневия нанесла авиаудар по опорному пункту террористов ИГИЛ, ликвидировав шесть членов группировки.

Провинция Алеппо

Инженерные подразделения сирийской армии провели очередной этап работ по разминированию в районах Алеппо Аль-Инзарат, Ас-Сабуль, Рамуса и Фариха, как сообщает новостное агентство SANA. По данным агентства саперы прочесывали до 14.00 районы города с металлоискателями, в поисках тайников с боеприпасами, брошенным джихадистами «Джебхат ан-Нусры»1, в оккупации которых находился административный центр провинции. Местные жители также содействуют военнослужащим – зачастую радикалы использовали подвалы жилых домов как склады для взрывчатых веществ. Несмотря на продолжающиеся работы по разминированию со стороны САА, некоторые тайники до сих пор оставались необнаруженными.

Провинция Дейр-эз-Зор

Один член проправительственного ополчения «Лива Имам аль-Бакир» погиб на месте и еще трое получили ранения в результате взрыва противопехотной мины в районе Маррат на востоке провинции, о чем сообщает агентство Deir Ezzor. В установке мины в зоне контроля ополчения подозревают боевиков «Исламского государства».

Как отмечает агентство Al Masdar, «Исламское государство» активизировало деятельность в восточном регионе Сирии, и участила нападения на правительственную армия. В частности, радикалы неоднократно ударяли по опорным пунктам САА и союзного ополчения «Лива аль-Кудс» и Сил национальной обороны Сирии (NDF) в районе насосной станции Т-3, поселка Аш-Шула, после чего скрывались в пустыне Эс-Сухне.

Провинция Идлиб

Как сообщает агентство Al Masdar, радикалы предприняли еще одну попытку контрнаступления в районе города Джарджаназ, к югу от Маарет-ан-Нумане. По данным российского Центра примирения враждующих сторон, в двух попытках наступления участвовало около 50 джихадистов с подкреплением в виде шести пикапов с пулеметными установками. В ходе ожесточенных боев сирийской армии удалось отбросить боевиков к их начальным позициям, нанеся тяжелые потери раненными и убитыми.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не намерена проводить эвакуацию своих военных из наблюдательных пунктов, расположенных в сирийской провинции Идлиб. Отмечается, что часть из них окружена войсками САА и вокруг ведутся активные боевые действия против джихадистов «Тахрир аш-Шам» и вооруженной оппозиции, как передал источник в сети Twitter (@ragipsoylu)

Ирак

Источник в службе безопасности Ирака сообщил агентству Anadolu, что в результате авиаударов, нанесенных ВВС США в районе поселения Аль-Хадар в горных районам на севере страны, были убиты шесть боевиков организации «Исламское государство». Как сообщает агентство, вылет был предпринял после нападения на силы внутренней безопасности поблизости от города Мосул, а также после обстрела американской военной базы со стороны неизвестных - предположительно террористов ИГИЛ. По данным источника на севере страны участились нападения в так называемом «Треугольнике смерти» между провинциями Киркук, Салах-эд-Дин и Дияла.​​​​​ В 2017 году Ирак объявил о победе над ИГИЛ, однако «спящие ячейки» все еще совершают вылазки в отдельных районах страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.