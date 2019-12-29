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Двое заключенных отказались возвращаться на Украину во время обмена с ДНР

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Двое заключенных отказались возвращаться на Украину во время обмена с ДНРКиев, 29 декабря. Украина передала Донецкой и Луганской народным республикам всех удерживаемых лиц в рамках обмена, двое заключенных приняли решение не возвращаться на украинскую территорию во время обмена с ДНР.

На контрольно-пропускном пункте «Горловка» на линии разграничения с донецкой стороны выстроилась длинная очередь лиц, которые ранее удерживались в ДНР. Теперь они готовятся выехать на территорию Украины.

Две девушки участвовать в обмене отказались. Они решили не возвращаться в страну и остаться в ДНР. 

«Мы местные, донецкие. На Украину возвращаться не хотим. Пробыли в заключении 16 месяцев», — цитирует РИА Новости одну из девушек.

В районе подконтрольного Донецкой Народной Республике города Горловка состоялась первая за два года процедура обмена между Киевом и республиками Донбасса.

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева сообщила, что со стороны республики были переданы 25 человек, принято — 63.

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Источник: ТАСС
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