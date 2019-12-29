Либерал умеет уделаться и не подавать вида. Колонка Голоса Мордора

Что лучше всего получается у российского либерала? Правильно — плодить вранье и фейки. А когда в это вранье и фейки тыкают носом — делать морду кирпичом, мол, ничего особенного не произошло. Да и вообще — все это происки агентов Кремля и ольгинских троллей.

Вчера произошла занятная история. Некая Алла Амелина размещает в Facebook фейковую речь Сталина от 1939 года с подписью: «Комментарий товарища Сталина к историческим изысканиям товарища Путина». То, что речь — абсолютный фейк, известно очень давно. И разобрано по косточкам.

Слепили эту фальшивку в том же самом 1939 году для дискредитации политики СССР в отношении европейских стран. Фальшивка достаточно топорная, и тогда, когда она была запущена, она не сработала. Но российский либерал подберет с пола все — даже гнилые объедки, если есть хоть какой-то шанс тявкнуть на «кровавый режим».

Этот пост почти сразу же репостит другой отец русской демократии и гигант мысли Леонид Гозман. Со своим комментарием все той направленности. Постепенно в комментариях народ просекает что к чему и начинает указывать Амелиной и Гозману на то, что запостили они стопроцентный фейк и делать так нехорошо. Показательно, что говорят об этом даже адепты либеральной секты. Видимо, те, у которых еще что-то осталось на том месте, где у нормальных людей находится совесть.

И вот тут наступает момент истины. Что бы сделал в данном случае нормальный порядочный человек? Снес бы свой пост и извинился. Но у либералов это не работает. Текст никто не удаляет, извиняться никто не собирается. Более того — Гозман пишет новый пост, в котором он пишет, что даже если это и фейк, то фейк правильный и нужный. И нечего тут тыкать его носом во вранье. Гозман прав и все. Альтернативных мнений свобода слова по-гозмановски не терпит.

Пост висит до сих пор. Несмотря ни на что. Удивительные люди эти либералы. Так прилюдно уделаться и не подавать вида, хотя несет от них за километр. Видимо, права народная мудрость о том, что свои экскременты не пахнут.