Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий устранение или преобразование существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых. Соответствующий документ размещен в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что государственные и муниципальные унитарные предприятия, сформированные до вступления в силу закона и функционирующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.

В пояснительной записке к документу указывается, что запрет на создание ГУП и МУП не затронет случаев, когда оно предусмотрено на законодательном уровне, актом российского лидера или Кабмина.

Исключение также составят унитарные предприятия, созданные для задач по национальной безопасности и обороны, предприятия в мониторинговой сфере, а также в области мобилизационной подготовки, транспортной безопасности, международных отношений, государственной охраны, внутренних дел, гражданской обороны, защиты граждан и земель от различных ЧС.