Самая старая самка носорога умерла в Танзании

Найроби, 29 декабря. Самая старая самка черного носорога скончалась в заповеднике Нгоронгоро в Танзании. Животному по кличке Фауста было 57 лет.

Носорог умер естественной смертью в картере Нгоронгоро, сообщили в администрации завоведника. Здесь она прожила 54 года.

Здоровье Фаусты начало ухудшаться в 2016 году после нападений гиен. В заповеднике добавили, что у самки носорога были проблемы со зрением.

По данным экспертов, в неволе носороги живут до 50 лет. В дикой природе их возраст не превышает 43 лет, пишет KP.Ru.

Напомним, что ранее в Приморском сафари-парке умер известный козел Тимур. Он получил популярность в 2015 году благодаря дружбе с тигром Амуром.