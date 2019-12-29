В Госдуме потребовали более жесткого наказания для участников незаконных митингов

Москва, 29 декабря. Российское законодательство должно быть ужесточено по отношению к тем, кто во время митингов устраивает погромы и своими действиями угрожает жизни окружающих. Такое мнение выразил депутат Госдумы Евгений Федоров.

В уходящем году сразу несколько стран оказались охвачены массовыми беспорядками. Примечательно, что полиция в России действовала наиболее мягко и применяла силу лишь в ответ на агрессивные провокации, которые угрожали жизни и здоровью граждан. Тогда как в Европе, например, уличные протесты разгоняли слезоточивым газом.

Как отметил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, граждане страны имеют право выражать свою позицию, но лишь законными методами.

«Если кто-то взрывает или жжет машины на улице, то это уже не протест, это уже экстремизм и другая статья УК РФ, где четко прописано наказание — вплоть до пожизненного», — объяснил эксперт в разговоре с Nation News.

Депутат Госдумы Федоров потребовал ужесточить законодательство России в отношении агрессивных участников митингов. Парламентарий считает, что его необходимо хотя бы уравнять с европейским, чтобы исключить провокации в будущем.

«Ответственность должна быть повышена, потому что это хулиганство на улицах и перекрытие дорог бьют по интересам граждан», — констатировал он.

Напомним, незаконные акции устроили летом в столице в преддверии выборов в Мосгордуму сторонники скандально известного блогера Алексея Навального. После того, как их не допустили до выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях, «оппозиционеры» решили митингами надавить на избиркомы.

Участники акций в столице бросали в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападали с перцовыми баллонами. В общей сложности силовики в течение нескольких акций задержали около 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Федеральное агентство новостей представило итоги расследования, согласно которым в российские выборы вмешивались силы Запада. К примеру, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон проводил этим летом тренинги в «Фонде борьбы с коррупцией» Навального на тему организации уличных акций.