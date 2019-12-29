Политолог рассказал, как Киев под видом передачи заключенных выдворяет с Украины оппозицию

Днем 29 декабря на линии соприкосновения в Донбассе прошел обмен пленными между ДНР и ЛНР — с одной стороны, и Украиной — с другой. При этом ожидалось, что Киевом будет передано 87 человек, а республиками — 55. В ДНР, однако, считают, что количество передаваемых людей может быть изменено. Как заявил в интервью Федеральному агентству новостей директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов, это связано с тем, что некоторые из «обмениваемых» могут в последний момент от этой процедуры отказаться.

«И этих людей понять можно: по сути, многие из тех, кого Киев таким образом попросту выдворяет из страны, — это люди, которые никакого отношения не имеют ни к России, ни к ДНР, ни к ЛНР. А на Украине при этом у них семьи и квартиры. У некоторых есть надежда, что поскольку теперь они очищены, оправданы, выведены из-под судебных процессов, то они могут вернуться домой, а власти больше не станут их преследовать. Однако, на мой взгляд, они сильно рискуют попасть за решетку», — считает собеседник ФАН.

Эксперт привел в пример Мехти Логунова — знаменитого ученого и изобретателя, который являлся противником государственного переворота на Украине в 2014 году и развязанной Киевом войны в Донбассе. В 2019 году 85-летний мужчина был приговорен к 12 годам лишения свободы за «госизмену», а на самом деле — исключительно за свою гражданскую позицию. 29 декабря он стал одним из тех, кого украинские власти решили обменять на своих боевиков.

«Логунов же из Харькова — он там жил, работал, семью имел, — рассказал Корнилов. — Теперь я очень надеюсь, что ему удастся найти родственников в России. Ну вот какое он отношение имел к ДНР и ЛНР? А бывшие бойцы «Беркута»? Они же все в основном киевляне — у них там дети остались, в конце концов».

По сути дела, добавил политолог, происходит обмен одних украинских граждан на других: Киев просто выдавливает из страны политическую оппозицию. Однако эти люди, как уже говорилось, в последний момент могут от передачи их другой стороне отказаться — ведь главным отличием этой обменной процедуры от прежней (2017 года) является то, что теперь «передаваемые» формально чисты перед украинским законом.

«А два года назад Киев выдавал людей и тут же объявлял их в международный розыск, — вспомнил собеседник ФАН. — Теперь же уроки прошлого были учтены, и теоретически Украина не имеет права в будущем арестовывать тех, кого обменяла сегодня. Они могут вернуться в свои дома и к своим семьям, но, повторюсь, для этого государства «теоретически» и «практически» являются двумя совершенно разными понятиями».

Корнилов не уверен, что со временем к тем украинцам, которые все же решат не идти на обмен с ДНР и ЛНР и поедут к себе на родину, у Киева не найдется новых претензий.