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Политолог рассказал, как Киев под видом передачи заключенных выдворяет с Украины оппозицию

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Политолог рассказал, как Киев под видом передачи пленных выдворяет из Украины оппозицию

Днем 29 декабря на линии соприкосновения в Донбассе прошел обмен пленными между ДНР и ЛНР — с одной стороны, и Украиной — с другой. При этом ожидалось, что Киевом будет передано 87 человек, а республиками — 55. В ДНР, однако, считают, что количество передаваемых людей может быть изменено. Как заявил в интервью Федеральному агентству новостей директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов, это связано с тем, что некоторые из «обмениваемых» могут в последний момент от этой процедуры отказаться.

«И этих людей понять можно: по сути, многие из тех, кого Киев таким образом попросту выдворяет из страны, — это люди, которые никакого отношения не имеют ни к России, ни к ДНР, ни к ЛНР. А на Украине при этом у них семьи и квартиры. У некоторых есть надежда, что поскольку теперь они очищены, оправданы, выведены из-под судебных процессов, то они могут вернуться домой, а власти больше не станут их преследовать. Однако, на мой взгляд, они сильно рискуют попасть за решетку», — считает собеседник ФАН.

Эксперт привел в пример Мехти Логунова — знаменитого ученого и изобретателя, который являлся противником государственного переворота на Украине в 2014 году и развязанной Киевом войны в Донбассе. В 2019 году 85-летний мужчина был приговорен к 12 годам лишения свободы за «госизмену», а на самом деле — исключительно за свою гражданскую позицию. 29 декабря он стал одним из тех, кого украинские власти решили обменять на своих боевиков.

Политолог рассказал, как Киев под видом передачи пленных выдворяет из Украины оппозицию

«Логунов же из Харькова — он там жил, работал, семью имел, — рассказал Корнилов. — Теперь я очень надеюсь, что ему удастся найти родственников в России. Ну вот какое он отношение имел к ДНР и ЛНР? А бывшие бойцы «Беркута»? Они же все в основном киевляне — у них там дети остались, в конце концов».

По сути дела, добавил политолог, происходит обмен одних украинских граждан на других: Киев просто выдавливает из страны политическую оппозицию. Однако эти люди, как уже говорилось, в последний момент могут от передачи их другой стороне отказаться — ведь главным отличием этой обменной процедуры от прежней (2017 года) является то, что теперь «передаваемые» формально чисты перед украинским законом.

«А два года назад Киев выдавал людей и тут же объявлял их в международный розыск, — вспомнил собеседник ФАН. — Теперь же уроки прошлого были учтены, и теоретически Украина не имеет права в будущем арестовывать тех, кого обменяла сегодня. Они могут вернуться в свои дома и к своим семьям, но, повторюсь, для этого государства «теоретически» и «практически» являются двумя совершенно разными понятиями».

Корнилов не уверен, что со временем к тем украинцам, которые все же решат не идти на обмен с ДНР и ЛНР и поедут к себе на родину, у Киева не найдется новых претензий.

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