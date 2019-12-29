Россия готова ответить США на инфовойну в Facebook и Youtube, уверен Шаповалов

Москва, 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании 42-го департамента Министерства иностранных дел РФ по международной информационной безопасности. Эксперт Владимир Шаповалов считает, что принятые меры отвечают современным вызовам.

Согласно указу президента РФ, в компетенцию нового департамента войдет разработка и реализация государственной политики в области международной информационной безопасности. Задачей нового подразделения российского дипведомства является борьба с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов констатировал усиление информационной войны против России. По словам эксперта, в этом замешаны как американские ресурсы Facebook и Youtube, так и разведывательное сообщество США.

«Да действительно, информационная война против России усиливается. С одной стороны, это и действия социальных сетей Facebook и Youtube, которые фактически, как все знают, работают в тесном контакте с американскими разведывательными службами. Но это также и действия самих спецслужб США, направленные на дезинформацию и противодействие России», ― отметил политолог в комментарии «ПолитЭксперту».

Шаповалов напомнил, что США и НАТО принимают разделы военной стратегии, ключевым направлением которых является информационная война против РФ. Через СМИ и соцсети активно распространяются антироссийские вбросы. Появление подобного департамента МИД РФ не вызывает удивления, добавил эксперт.

«Конечно, это адекватные меры ввиду тех угроз, которые в настоящее время в этой сфере есть. И эти угрозы, связанные с информационной войной США против РФ, постоянно усиливаются, поэтому России нужно создавать подобные структуры в качестве мер противодействия атакам на Российскую Федерацию», – подытожил Шаповалов.

Ранее Федеральное агентство новостей представило десять фактов, подтверждающий то, что Facebook является инструментом американских спецслужб. Прежде всего, платформа незаконно собирает информацию: отслеживает сайты, которые посещал пользователь. Для этих целей на платформе Facebook была создана рекламная система Beacon. О незаконном сборе данных стало известно в 2009 году, тогда разгорелся громкий скандал. Однако Facebook продажа личных данных пользователей сошла с рук.