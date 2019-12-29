Захарова рассказала о задачах нового департамента МИД России

Москва, 29 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала создание нового департамента во внешнеполитическом ведомстве. По словам дипломата, МИД в течение многих лет занимается проблематикой международной информационной безопасности.

«Думаю, мы были в авангарде среди внешнеполитических ведомств других стран по этой теме», — рассказала спикер дипломатического ведомства, отметив, что ключевой идеей департамента является выработка общепринятых правил поведения в киберпространстве.

Она обратила внимание на то, что создание нового департамента — естественное развитие этого направления, которое ранее курировалось непрофильными департаментами МИД, сообщает «Политика сегодня».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, по которому в дипломатическом ведомстве страны создается новый департамент. Сотрудники нового отдела будут заниматься разработкой и реализацией государственной политики в сфере международной информационной безопасности (МИБ).

Помимо этого, департамент будет следить за работой международных организаций и форумов в указанной сфере, а также за работой в двустороннем формате, сообщает «ФедералПресс».