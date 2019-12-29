Призер конкурса «Хорошие новости России» сравнила журналистику с работой в полиции

Журналист портала Vologda-poisk.ru Анна Зингер (пишет под псевдонимом Карина Кедрова) по итогам онлайн-голосования заняла второе место в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России» и планирует потратить выигрыш в размере 20 тысяч рублей на оплату обучения.

Анна рассказала Федеральному агентству новостей, что официально работает журналистом три года, а до этого несколько лет занималась журналистикой, учась в школе.

«К счастью, у нас в Вологде развита система дополнительного образования и есть кружки, в которых дети могут развивать свои таланты. Причем — бесплатно. Я занимаюсь журналистикой с 15 лет, хотя сама — из династии сотрудников правоохранительных органов. Какое-то время даже в пресс-службе полиции работала. Но пойти по стопам родителей не смогла по состоянию здоровья. Поэтому мой выбор пал на журналистику, я с детства любила писать и с детства была борцом за правду. Вообще я считаю, что профессия журналиста чем-то похожа на работу в органах внутренних дел. Мы тоже ищем информацию, тоже ее анализируем и делаем выводы. Только у нас цели разные — полицейские работают, чтобы найти и наказать преступника, а журналист — чтобы добиться правды», — заметила Анна Зингер.

О том, что ее заметка «В Вологодской области потратят 17 миллионов на школьные автобусы» попала в шорт-лист проводимого ФАН конкурса «Хорошие новости России», Анна узнала случайно.

«Дело в том, что мы не подавали заявку на этот конкурс. Конкурсное жюри само отобрало мой материал в десятку лучших публикаций региональных СМИ за последние полмесяца. Для меня это было большой неожиданностью и приятным сюрпризом. И еще большим сюрпризом для меня стало то, что читатели ФАН отдали за мою публикацию такое количество голосов, что я заняла второе место. Огромное спасибо, это прекрасный подарок к Новому году», — сказала журналистка из Вологды.

Свой выигрыш в размере 20 тысяч рублей Анна планирует потратить на оплату учебы в вузе. По мнению Анны, конкурс «Хорошие новости России» стимулирует журналистов больше писать о позитивных вещах, развиваться профессионально.

«К сожалению, больше всего просмотров на нашем сайте набирают сообщения о каких-то происшествиях, авариях с трупами, пожарах… Но если журналисты перестанут расписывать негативные подробности, то и читатели станут обращать больше внимания на позитивные, добрые события. Думаю, конкурс Федерального агентства новостей должен этому способствовать», — заметила Анна Зингер.

Напомним, итоги оперативного конкурса «Хорошие новости России» подводятся дважды в месяц по пятницам. В нем могут принять участие авторы региональных СМИ, продвигающие конструктивную повестку и освещающие актуальные позитивные новости о происходящем в России. Приз за первое место составляет 30 тысяч рублей, за второе — 20, за третье — 10. Процедура определения победителей простая: сначала конкурсное жюри, состоящее из профессиональных журналистов, политиков и общественных деятелей, отбирает десять лучших материалов, вышедших в свет за последние две недели, а затем в течение недели читатели ФАН голосуют за публикации, которые им больше всего понравились.

Добавим, что параллельно с этим ФАН проводит большой конкурс «Хорошие новости России». В нем соревнуются большие аналитические или художественно-публицистические работы журналистов региональных СМИ. Итоги подводятся дважды в год, объявляется по одному победителю в каждой из пяти номинаций. Они получают по 100 тысяч рублей. Имена победителей второго конкурса будут объявлены 31 декабря 2019 года.