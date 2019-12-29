Галину Волчек проводили в последний путь аплодисментами

Москва, 29 декабря. Церемония прощания с художественным руководителем московского театра «Современник» Галиной Волчек состоялась в воскресенье, 29 декабря, в Москве. Сотни человек проводили актрису и режиссера в последний путь аплодисментами, об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Проститься с Волчек пришли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие деятели культуры и политики.

В холле «Современника» на время прощания разместили портрет Волчек. Фотограф Юрий Рост отметил, что этот снимок называется «Галина Борисовна и полный зал».

«Я просто счастлива, что она прожила на самом деле очень хорошую и долгую жизнь. Как бы нам всем сегодня не было печально, мы понимаем, что Галина Борисовна прожила достойно», ― приводит слова председателя комитета Государственной думы по культуре Елены Ямпольской телеканал «360».

После церемонии прощания артистка будет похоронена Новодевичьем кладбище. Ее захоронят рядом с режиссером Марком Захаровым, неподалеку от могил еще двух выдающихся артистов — Олега Табакова и Леонида Броневого.

Волчек умерла 26 декабря на 87-м году жизни. За несколько дней до смерти она была госпитализирована в реанимацию одной из московских клиник, где врачи диагностировали у нее проблемы с сердечно-сосудистой системой.