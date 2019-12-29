Немцы назвали Меркель и Путина наиболее значимыми политиками 2020 года

Берлин, 29 декабря. Наиболее значимую роль при решении глобальных проблем в 2020 году будут играть канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин, считают жители Германии.

Об их позиции свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом YouGov. Не уточняется, сколько именно немцев принимали участие в исследовании.

«Какие политики будут иметь наибольшую релевантность в 2020 году при решении крупных внешнеполитических проблем?» — спросили социологи.

Согласно итогам опроса, 22% респондентов назвали Меркель, 20% — Путина, 19% высказались за президента Франции Эммануэля Макрона. На американского президента Дональда Трампа ведущую роль в мировой политике возложили 16% опрошенных, пишет «ФедералПресс», а на руководителя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен — 12%.

29% жителей Германии при этом считают, что решить крупные проблемы в наступающем году не получится ни у кого, передает телеканал «360».

Совсем недавно издание Bild опубликовало результаты другого опроса, согласно которому граждане Германии доверяют Макрону больше, чем канцлеру ФРГ. Как указали социологи института Kantar, немцы готовы верить французскому лидеру, несмотря на то, что он провоцирует конфликты внутри НАТО, а в самой Франции продолжаются протесты, в том числе против инициированной президентом пенсионной реформы.

«Худшим» при этом, по мнению жителей Германии, является президент США. О низком уровне доверия к Трампу заявили 89% респондентов.