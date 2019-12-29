Психиатр призвал россиян провести Новый год трезвыми

Москва, 29 декабря. Психиатр и депутат Госдумы Борис Менделевич заявил, что россиянам следует воздержаться от употребоения алкогольных напитков на Новый год.

Для веселого праздника алкоголь не нужен, уверен парламентарий. Он отметил, что надо найти альтернативу распитию спиртных напитков.

Менделевеч предложио поиграть в настольные игры, потанцевать и пойти гулять на улицу. Депутат призвал россиян быть трезвыми на праздниках.

«К тому же употребление спиртного, особенно рядом с детьми, создает у подрастающего поколения соответствующие ассоциации: что праздник без алкоголя совсем не праздник», – пояснил эксперт, его комментарий приводит «ФедералПресс».

Психиатр добавил, что если вы все-таки решили выпить в новогоднюю ночь, не «переборщите» и учитывайте особенности своего организма. Алкоголь лучше покупать в местах, где вам могут предъявить сертификаты качества.

Менделевич напомнил, что в нетрезвом состоянии нельзя садиться за руль. После употребления спиртных напитков не стоит долго находиться на улице, пишет Интерфакс.

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