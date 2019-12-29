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Путин заявил, что Крымский мост способен простоять века при правильном обслуживании

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Путин заявил, что Крымский мост способен простоять века при правильном обслуживании

Москва, 29 декабря. Крымский мост возведен по самым современным технологиям и при правильной эксплуатации может простоять века. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телевизионном канале «Россия 1».

Российский лидер обратил внимание на то, что испытывал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом», когда ехал по мосту через Керченский пролив.

«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие десятилетия, а может, и на века. Необходимо только вовремя все обслуживать, ремонтировать, и он, может, и веками будет стоять, конечно», — сказал глава российского государства.

Путин заявил, что Крымский мост способен простоять века при правильном обслуживании

Путин указал на то, что при возведении моста применялись «самые современные технологии». По словам российского президента, до этого попытки построить мост через Керченский пролив предпринимались в истории три раза, но ни одна не увенчалась успехом.

«Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом — работали хорошо все, много и качественно работали, и практически все — на собственных технологиях», — добавил он.

Как сообщал НСН, российский лидер Владимир Путин 23 декабря открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту​​​. Глава государства лично проехал на поезде из Керчи в Тамань.

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

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Источник: «Россия 1»
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