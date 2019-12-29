Путин заявил, что Крымский мост способен простоять века при правильном обслуживании

Москва, 29 декабря. Крымский мост возведен по самым современным технологиям и при правильной эксплуатации может простоять века. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телевизионном канале «Россия 1».

Российский лидер обратил внимание на то, что испытывал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом», когда ехал по мосту через Керченский пролив.

«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие десятилетия, а может, и на века. Необходимо только вовремя все обслуживать, ремонтировать, и он, может, и веками будет стоять, конечно», — сказал глава российского государства.

Путин указал на то, что при возведении моста применялись «самые современные технологии». По словам российского президента, до этого попытки построить мост через Керченский пролив предпринимались в истории три раза, но ни одна не увенчалась успехом.

«Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом — работали хорошо все, много и качественно работали, и практически все — на собственных технологиях», — добавил он.

Как сообщал НСН, российский лидер Владимир Путин 23 декабря открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту​​​. Глава государства лично проехал на поезде из Керчи в Тамань.

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».