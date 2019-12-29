Турецкие военные пресекли попытку курдов проникнуть в район Айн-Иссы провинции Ракка

Дамаск, 29 декабря. Турецкие военные и союзные силы предотвратили попытку курдских радикалов SDF проникнуть в район Айн-Иссы на севере сирийской провинции Ракка. Об этом сообщил портал Alk Habour.

По данным издания, турецкая армия пресекла попытку курдов проникнуть в район Айн-Иссы на севере Ракки.

Как сообщило агентство MNews 23, на западе провинции Дейр-эз-Зор в результате вооруженного столкновения отряда боевиков «Демократических сил» с группой неизвестных, по предварительным сведениям, принадлежащих к «Исламскому государству»1 (запрещена в России), были ликвидированы в ходе перестрелки два курдских радикала.

Напомним, на сочинских переговорах 22 октября президент Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, включающий 10 пунктов. В одном из них указывалось, что турецкие пограничники совместно с российской военной полицией будут патрулировать северо-восточные территории Сирийской Арабской Республики, а также следить за отводом курдских бандитских формирований из зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.