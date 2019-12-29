С Галиной Волчек простились в Москве. События дня. ФАН-ТВ

Прощание с Галиной Волчек В Москве простились с Галиной Волчек. Проводить актрису в последний путь пришли ее родственники, коллеги, друзья и поклонники. Церемония состоялась в здании театра «Современник», где народная артистка СССР долгие годы была художественным руководителем. Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря. Ей было 86 лет. Коллеги признают, это большая утрата для российской культуры. Актриса запомнилась зрителям по ролям в фильмах «Осенний марафон» и «Король Лир», а также своими режиссерскими постановками пьес «Вишневый сад», «На дне» и множеством других работ по произведениям классиков. Добавим, Галину Волчек похоронят сегодня на Новодевичьем кладбище рядом с могилой режиссера Марка Захарова.

ДТП в Эстонии Пассажирский автобус, следовавший из Петербурга в Эстонию, перевернулся на дороге. Авария произошла на 30-м километре трассы Таллин — Нарва. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в ров. В это время в автобусе находилось почти 70 человек. Пострадали девять, жертв нет.

Обмен пленными Республики Донбасса и Киев обмениваются пленными. Сделка проходит на окраине Горловки. Точное количество человек, которые вернутся домой, стороны пока не называют. Ранее в ДНР сообщили, что передадут Украине 55 человек, забрать планируют 87 своих земляков. В Луганской народной республике рассказали, что готовы передать до 30 человек. Последний обмен пленными состоялся два года назад. Он стал самым масштабным за время военных действий, которые идут с 2014 года. Тогда после государственного переворота ДНР и ЛНР не согласились подчиняться новой киевской власти. В ответ на это украинские силовики начали вести огонь.