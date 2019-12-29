Армия Сирии освободила поселение Хальба в провинции Идлиб

Дамаск, 29 декабря. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) полностью освободили от вооруженных банд джихадистов поселение Хальба, которое расположено на юго-востоке сирийской провинции Идлиб неподалеку от поселков Ат-Тах и Джарджаназ.

По неподтвержденным данным, у Ат-Таха сирийское ополчение понесло потери в ходе столкновения с членами группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». Боевики заявили, что использовали при обстреле тяжелую артиллерию.

САА при этом удалось оттеснить джихадистов к Маарет-ан-Нуману. Подразделения армии подорвали два заминированных автомобиля террористов. Одна из машин направлялась в сторону Ат-Таха, другая — к позициям армии у Джарджаназа. Правительственные силы столкнулись с боевиками, в итоге последние потерпели поражение, и вынуждены были скрываться в направлении Маарет-ан-Нумана. Уничтожены были их позиции, военная техника и оружие.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. При содействии ВС России армия страны освободила практически всю территорию от боевиков незаконных вооруженных банд. Идлиб остается единственной провинцией, которая находится под контролем террористов.

Ранее стало известно, что подразделения сирийской армии в ходе прочесывания освобожденных от террористических группировок районов провинции Идлиб обнаружили десятки штаб-квартир, которые использовались боевиками запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1 и союзными ей бандформированиями во время оккупации.

1 Организация запрещена на территории РФ.