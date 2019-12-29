Топика, 29 декабря. Последний опубликованный сайтом WikiLeaks комплект документов, касающихся миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и мнимой химатаки в сирийской Думе, является ужасным откровением и демонстрирует очевидное сокрытие доказательств. Такое мнение выразил геополитолог Патрик Хеннингсен.

По его словам, сведения WikiLeaks могут помешать «официальным унифицированным» обвинениям США и последующему решению о запуске крылатых ракет по Сирии, поскольку они указывают как на вмешательство Вашингтона, так и на институциональное сокрытие доказательств на уровне исполнительной власти.

В частности, среди опубликованных документов содержится прямое указание уничтожить отчет, который опровергал утверждения США и Великобритании о «химической атаке Асада».

Так, Хеннингсен отмечает, что одним из доказательств является электронная переписка между членами миссии ОЗХО по восстановлению фактов в Сирии и руководством организации. В одном из писем глава кабинета генерального директора ОЗХО Себастьян Браха дает указание удалить отчет Иэна Хендерсона из защищенного реестра организации, в котором тот ранее указал, что баллоны на месте предполагаемой химатаки, скорее всего, не были сброшены с воздуха, а размещались «вручную».

«Пожалуйста, достаньте этот документ из DRA [Архив реестра документов]… И, пожалуйста, удалите все следы, если таковые имеются, его доставки / хранения / чего-либо в DRA», — попросил Браха.

Кроме того, опубликованный протокол с совещания членов ОЗХО с токсикологами и специалистами по химическому оружию и дальнейшее обсуждение этой встречи, зафиксированное в переписке по электронной почте, также опровергают выводы экспертов организации о применении химоружия на территории Сирии.

Тот факт, что ОЗХО отстранила от обсуждений по вопросу якобы атаки в САР восемь своих инспекторов, дислоцированных в Думе для установления фактов, тоже говорит о желании организации скрыть истинные результаты расследования.

Хеннингсен назвал документы, представленные WikiLeaks, «еще одним доказательством того, что официальный отчет о событиях в Думе был мистификацией, использованной в качестве предлога для военного преступления США, Великобритании и Франции против Сирии». Он также заявил, что «ОЗХО явно участвовала в мошенничестве, создав внутреннее прикрытие оправдательных доказательств».

Эксперт обратил внимание, что в западной прессе о последних публикациях WikiLeaks предпочли умолчать.

27 декабря сайт WikiLeaks представил четыре новых документа ОЗХО, опровергающих выводы экспертов организации о применении химоружия на территории Сирии. В своей экспертизе для миссии токсикологи не подтвердили версию об использовании хлора в городе Дума и пришли к выводу, что «химическая атака» была постановочной.

США обвинили сирийское правительство в применении химоружия в Думе и Восточной Гуте. Сообщения о якобы имевшей место химатаке были растиражированы западными СМИ в апреле 2018 года. Большое участие в их распространении приняла одиозная псевдогуманитарная организация «Белые каски». В результате пропаганды подразделения Сирийской арабской армии (САА) были бездоказательно обвинены в «применении химоружия».

Позднее WikiLeaks представил данные о подтасовке ОЗХО фактов по «химатаке» в Сирии, отметив, что специалисты организации искусственно подгоняли свой доклад под некие «корректные» выводы.

Факт того, что в действительности химоружие в Думе не применялось, подтвердили специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Они обследовали территорию Думы и не обнаружили никаких следов применения запрещенных отравляющих веществ. Однако это не помешало США, Франции и Великобритании без получения санкций ООН нанести массированный ракетный удар по территории Сирии.