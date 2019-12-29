Врач рассказал, кому категорически противопоказан алкоголь

Москва, 29 декабря. Медики рассказали, людям с какими заболеваниями категорически противопоказано употребление спиртных напитков. По словам специалистов, даже маленькая доза может стать смертельно опасной.

Как отметил врач-гастроэнтеролог Алексей Паромонов, для некоторых людей даже одна рюмка алкоголя может закончиться плачевно. По словам доктора, алкоголь в любых количествах категорически противопоказан людям, страдающим от хронических заболеваний печени, в число которых входит гепатит, пишет АиФ.ru.

Помимо этого, алкогольная продукция смертельно опасна при хроническом панкреатите. Из-за этой болезни, указал эксперт, крайне трудно определить реакцию поджелудочной железы на спиртное.

Врач также обратил внимание на то, что алкоголь вредит организму любого человека, невзирая на дозу. В связи с этим доктор в преддверии новогодних праздников посоветовал не переусердствовать с количеством выпитого.

Ранее гастроэнтеролог рассказал, чем не стоит закусывать алкоголь.