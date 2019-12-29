Опубликовано видео падения канатоходца в цирке в Тольятти

Тольятти, 29 декабря. Артист передвижного цирка во время выступления в Тольятти потерял равновесие и сорвался с каната на глазах взрослых и детей. В Сети опубликовали шокирующее видео инцидента.

Как рассказали городские СМИ, мужчина работал без страховки. В момент выполнения одного из трюков он не смог удержаться на канате и упал вниз головой на арену.

По словам очевидцев, артиста доставили в Медгородок. Согласно предварительным данным, падение обошлось без переломов.

«Была на его выступлении около трех недель назад. Каждый раз мурашки по коже. Какой ужас, боже мой», — прокомментировали случившееся зрители.

Жители города распространили видео с выступления, в комментариях интернет-пользователи пожелали канатоходцу скорейшего выздоровления. Тольяттинцы попросили руководство цирка принять меры для предотвращения подобных инцидентов.

В воскресенье стало известно об инциденте в цирке Владивостока. Во время выполнения акробатического номера под куполом упала с высоты гимнастка. Девушка держалась за канат на высоте шести метров. Пострадавшую экстренно госпитализировали, о ее состоянии не сообщается.