Артисты «Современника» рассказали о последнем желании Волчек незадолго до смерти

Москва, 29 декабря. Последним желанием художественного руководителя столичного «Современника» Галины Волчек было продолжение работы театра, она попросила найти ей заместителя. Об этом сообщает портал «Актуальные новости» со ссылкой на артистов театра.

«Она просила как можно быстрее найти ей преемника, который взял бы на себя все ее дела», — пишет ресурс.

Один из главных претендентов на должность художественного руководителя — Сергей Гармаш, однако сам 61-летний народный артист эти сообщения не комментировал.

Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни. Причиной смерти знаменитой артистки назвали отек головного мозга и отек легких. Актриса была художественным руководителем столичного «Современника» более 30 лет.

Как сообщал телеканал «360», президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким Волчек. По словам пресс-секретаря российского лидера, президент хорошо знал Волчек.

«Ридус» ранее сообщал, что 29 декабря в российской столице состоялась прощальная панихида с Волчек. На прощании присутствовало огромное количество людей.