В Совфеде назвали Прибалтику «политическим форпостом США» в части русофобии

Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс признался, что у Риги нет собственной внешней политики и она вынуждена «поддакивать» США и Евросоюзу, демонизирующим Россию. В Совфеде объяснили, с чем связано это «откровение» бывшего латвийского министра.

Поддержка Прибалтикой русофобии выгодна Западу, который ведет информационную войну против России. По словам Яниса Юрканса, возглавившего внешнеполитическое ведомство Латвии после обретения ею независимости в 1991 году, «пока Америка, Европа и другие союзники будут считать, что Россия — это империя зла», Рига «будет поддакивать», поскольку у нее нет собственного внешнеполитического курса.

«У нас есть политика ЕС, политика США, а это все — демонизация России, — сказал экс-глава МИД Латвии. — Так что никакого пути, чтобы наши правительства начали менять хотя бы риторику в сторону России, я не вижу».

Комментируя заявление бывшего латвийского министра, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов объяснил, чем продиктованы слова Юрканса.

«Я полностью согласен с тем, что сказал бывший министр иностранных дел Латвии. Собственно, это уже давно не секрет. Вполне возможно, что внезапное откровение Юрканса продиктовано какими-то внутриполитическими соображениями. Но, повторюсь, отсутствие самостоятельности во внешней политике прибалтийских стран не подвергается сомнению», — сказал Олег Морозов корреспонденту Федерального агентства новостей.

Сенатор назвал прибалтийские страны «политическим форпостом США в части русофобии, нагнетания истерии страха перед Москвой и территориальных претензий к ней».

«Латвия, Литва и Эстония здесь вне конкуренции. Разве что еще Польшу можно сюда приписать. И даже если заявление экс-главы латвийского МИД было продиктовано не внутриполитическими мотивами, а неким прозрением, то за ним все равно не последует изменений. Юрканс сам признался, что риторика Риги в сторону Москвы не изменится. Я с ним согласен. Потому что ей за это платят, как и другим прибалтийским странам. Эти государства получают финансовые и политические дивиденды исключительно за свою русофобскую позицию. А если они перестанут бояться российской угрозы, то им перестанут платить. Ларчик открывается просто», — добавил Олег Морозов.

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