В ДНР заявили, что число переданных Киевом Донецку и Луганску лиц может увеличиться

Горловка, 29 декабря. Двадцать человек решили отказаться от обмена и хотят остаться на подконтрольной киевским властям территории. Об этом рассказала журналистам в воскресенье уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике (ДНР) Дарья Морозова.

По словам омбудсмена, ДНР готова отдать Киеву 55 человек, принять — 87. Впрочем, она отметила, что эти цифры не окончательные.

«В итоге 22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться. По нашим данным, два человека согласились перемещаться в ДНР, еще три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины», — уточнила Морозова.

Кроме того, она заявила, что Киев гарантировал процессуальную очистку лиц, которые будут переданы ДНР. Она добавила, что в данном случае речь идет о гражданах, которые обменяются в уходящем году.

Напомним, обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом проходит в воскресенье, 29 декабря, в окрестностях контрольно-пропускного пункта в Головке.