Путин обязал операторов платежных систем сообщать клиентам о блокировке счетов

Москва, 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов платежных систем сообщать клиентам (физическим лицам) о блокировке средств на их счетах и о причинах непосредственно в тот же день. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом будут внесены изменения в закон «О национальной платежной системе». Поправки направлены на защиту прав и интересов клиентов электронных средств платежей.

Кроме того, они дополняют законодательные меры, которые предпринимаются для борьбы с мошенниками, а также с лицами, которые занимаются финансированием терроризма.

Закон вступит в силу через 90 дней после момента его официального опубликования.

Ранее президент подписал закон, который дает заемщику возможность вернуть часть страховки при условии, если потребительский или ипотечный кредит погашен досрочно. Кроме того, документ обязывает кредитора предоставить заемщику потребительский кредит без страховки в том случае, если она не обязательна по закону.