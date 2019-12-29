Сирийские христиане отпраздновали Рождество Христово в Дамаске

Дамаск, 29 декабря. Христианские общины в Сирии торжественно отпраздновали Рождество Христово, проведя массовые молитвы в церквях и местах поклонения. На одном из таких праздников успел побывать специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В Свято-Георгиевском Патриаршем соборе в Дамаске торжественную литургию для православных сирийцев возглавляли Его Святейшество, Патриарх Мар Игнатий Аврам II, а также армянский архиепископ.

Патриарх Аврам II выступил с проповедью, приуроченной к празднику, в которой рассказал о значении любви и мира для Сирии на сегодняшний день: «Наша обязанность просвещать Христа по всему миру и освещать путь других — это наш великий долг перед собой и перед родиной».

«По случаю Рождества мы от всей души поздравляем сыновей Сирии, мусульман и христиан, а также отдельно президента САР Башара Асада, за счастье и благосостояние которого мы продолжаем молится, мы просим, чтобы Бог дал ему сил и успех в его постоянном сопротивлении новым формам войны, которым мы подвергаемся из-за несправедливых санкций Запада», — добавил патриарх.

Игнатий Аврам II также приветствовал Сирийскую арабскую армию (САА) и ее союзников, которые в эти часы борются с терроризмом и освобождают все больше и больше территорий Сирии, добиваясь полной победы над незаконными вооруженными группировками.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что последние недели все провинции Сирии активно готовятся к наступающим новогодним праздникам. Рождество не прошло мимо и жителей сирийской провинции Хасака, несмотря на огромное количество протестов со стороны курдских радикалов.

Рождественская елка — традиционный символ Нового года и Рождества — была зажжена перед входом в одну из христианских церквей.

Напомним, что в связи с неправомерными действиями курдских боевиков в Хасаке зафиксирован большой миграционный поток — местные жители, не согласные с порядками «новых хозяев», оставляют свои дома и уходят жить в регионы, находящиеся под контролем Дамаска.