Мощный взрыв прогремел на военном параде в Йемене, есть жертвы

Сана, 29 декабря. Мощный взрыв произошел на военном параде в йеменской провинции эд-Далиа, в результате происшествия есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает в воскресенье телеканал Sky News Arabia.
«Погибшие и пострадавшие при взрыве на военном параде в йеменской провинции эд-Далиа», — следует из сообщения.
#عاجل— ????اليمن_دوت_كوم YEMEN.COM (@YENEN_COM) December 29, 2019
الصاروخ أطلق من مدينة دمت باتجاه العرض العسكري في #الضالع pic.twitter.com/nb3T3CpElv
По сведениям других СМИ, в результате взрыва погибли не менее девяти человек, в том числе несколько детей, примерно 30 человек получили различные ранения. Местные врачи предупредили, что число жертв может увеличиться, поскольку некоторые пострадавшие в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.