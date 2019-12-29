Мощный взрыв прогремел на военном параде в Йемене, есть жертвы

Сана, 29 декабря. Мощный взрыв произошел на военном параде в йеменской провинции эд-Далиа, в результате происшествия есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает в воскресенье телеканал Sky News Arabia.

«Погибшие и пострадавшие при взрыве на военном параде в йеменской провинции эд-Далиа», — следует из сообщения.

По сведениям других СМИ, в результате взрыва погибли не менее девяти человек, в том числе несколько детей, примерно 30 человек получили различные ранения. Местные врачи предупредили, что число жертв может увеличиться, поскольку некоторые пострадавшие в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.