Эксперты развеяли миф о необходимости выпивать два литра воды в день

Москва, 29 декабря. Специалисты развеяли миф о норме употребления двух литров воды в день и рассказали, как определить необходимый индивидуальный дневной объем жидкости и пить ее правильно.

Врач-гастроэнтеролог австрийского цента здоровья Verna Mayr Анна Борисова сообщила, что для вычисления нужного количества воды существует специальная формула, определенная Институтом питания РАН.

Согласно ей, на каждый килограмм веса приходится 30 мл воды. Таким образом, у каждого человека цифра необходимого количества жидкости получается индивидуальной. Кроме того, обратила внимание Борисова, существуют некоторые правила употребления воды.

По словам врача, не стоит запивать еду. Потребление жидкости рекомендуется прекратить за полчаса до приема пищи и возобновить его через час после.

Употреблять воду лучше слегка теплой и небольшими порциями — до 200 мл с интервалом от получаса до часа.

«Если в течение дня вы совсем не пили, а потом сразу выпили пол-литра, то организм сможет усвоить лишь 200 мл», — объяснила Борисова «Слову и делу».

Йогатерапевт, персональный тренер Марина Зотова напомнила, что количество потребляемой воды зависит от привычек человека. Поэтому для тех, кто предпочитает пить кофе, к одной чашке бодрящего напитка необходимо добавлять стакан чистой воды. Ее количество нужно увеличивать, если человек живет в жарком климате, потребляет алкоголь или следует белковой диете.

«Приобретите красивую бутылочку для питья, которая бы своим видом подавала желание ее использовать», — посоветовала Зотова.

Генетик, сертифицированный нутрициолог, врач-гинеколог, эксперт по сбалансированному питанию и омоложению организма с помощью питания Елена Бахтина отметила, что чрезмерное употребление воды может нести определенные опасности.

Например, пить воду исключительно по ощущениям, без опоры на какие-либо стандарты стоит тем, у кого имеется сердечная недостаточность, поскольку при обильном питье сердце может не выдержать дополнительной нагрузки. С осторожностью к количеству употребляемой воды лучше отнестись и тем, кто страдает отечностью.

В то же время употребление воды, исходя из вышеупомянутой формулы, может помочь гипертоникам, приведя давление в норму, и людям с лишним весом — поступление воды в организм сделает потерю веса эффективнее.

«Пейте воду, воду с лимоном, травяные чаи, каркаде, ройбуш. Это считается водой. Делайте воду вкусной», — рекомендовала Бахтина.

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