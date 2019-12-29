Путин поздравил главу Южной Осетии с наступающим Новым годом

Цхинвали, 29 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с наступающими новогодними праздниками главу Южной Осетии Анатолия Бибилова. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба президента Южной Осетии.

Российский лидер отметил, что отношения между Москвой и Цхинвали развиваются на основе принципов союзничества и интеграции. В течение последнего времени, по словам главы российского государства, сторонам удалось воплотить в жизнь многие проекты, способствующие экономическому развитию Южной Осетии, а также укреплению ее государственности.

Кроме того, Путин выразил надежду на продолжение двусторонней работы по активизации сотрудничества и взаимодействия в различных сферах и отраслях.