Емельяненко травмировал ногу в бою с Джексоном на турнире Bellator

Сайтама, 29 декабря. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко травмировал ногу в бою с американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator. Об этом рассказал представитель его команды.

«Федор получил травму ноги при ударе, когда Джексон защитился. Думаем, что травма незначительна, есть гематома», — уточнил он.

По словам представителя команды, россиянин «немного хромает».

Для Джексона поединок тоже, по всей видимости, не прошел бесследно. Американский боец смешанного стиля решил показаться медикам после поражения нокаутом, заподозрив травму головы.

«Необходимо все проверить и посмотреть, чтобы не было проблем», — рассказали в Bellator.

Примечательно, что Емельяненко после боя в японской Сайтаме признался — победить ему удалось благодаря брешам в защите американца. Россиянин оценил нокаутирующий удар и хорошую оборону противника.

Победу Емельяненко посвятил собственной дочери.

«Сегодня день рождения моей дочери Василисы. Эту победу посвящаю ей», — сказал спортсмен.

Напомним, россиянин отправил в нокаут 41-летнего американца в конце первого раунда. В результате рефери остановил поединок. В Сети опубликовали видео непродолжительного боя.

В активе 43-летнего Емельяненко в общей сложности 39 побед и шесть поражений, еще один бой признали несостоявшимся. Суммарно россиянин провел 27 поединков в Японии, жители которой нарекли его «последним императором».

Джексон — экс-обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в его карьере 38 побед и 14 поражений.

В разговоре с телеканалом «360» действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко признался, что нисколько не сомневался в успехе Емельяненко. По его словам, россиянин привык к поединкам с крупными соперниками.