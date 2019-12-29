Шойгу не исключил, что НЦУО сможет работать без вмешательства человека

Москва, 29 декабря. Национальный центр управления обороной (НЦУО) будет стремиться развиваться в сторону работы без человеческого фактора. Об этом заявил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в эфире программы «Военная приемка» на телевизионном канале «Звезда».

«Сложно, конечно, прогнозировать такие вещи. Это такие безлюдные системы управления, то есть без вмешательства человека вообще», — сказал военный министр, отвечая на вопрос о том, каким может быть развитие НЦУО в перспективе.

Как отметил военный министр, об управлении без антропогенного фактора в настоящее время «можно только мечтать, однако стремиться к этому необходимо». Руководитель оборонного ведомства заявил о необходимости полагаться в данном вопросе на «современное поколение технологичных управленцев».

Национальный центр управления обороной России был сформирован пять лет назад. Он дает возможность в режиме онлайн получать сведения об обстановке в различных войсках.