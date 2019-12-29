Иран, Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании в области обороны на море. Это происходит на фоне совместных военно-морских учений трех стран под кодовым названием «Пояс морской безопасности», которые начались 27 и должны закончиться 30 декабря. Как отмечает иранская сторона, что причиной появления соглашения стало то, что «ни одна страна в одиночку не может обеспечить безопасность морских судоходных путей в регионе». Ситуация в Персидском заливе действительно очень напряженная — и основным источником этого напряжения выступают США со своими авианосными группировками, заявил в интервью Федеральному агентству новостей капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Именно поэтому так важно координировать действия собственно иранского флота, для которого Персидский залив является домом, нашего, который присутствует там на патрулировании, и, конечно, китайского. Кстати, напомню, что по интенсивности строительства кораблей Китай уже достиг небывалого масштаба — первое место в мире! — и явно имеет амбиции для создания мощного океанского флота. Возводятся на китайских верфях эсминцы, крейсеры, авианосцы, универсальные десантные корабли — так что в ближайшие 10 лет мы увидим расцвет китайских флотилий», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, в ходе учений важно не допустить провокаций — в том числе со стороны американцев.

«В Вашингтоне и странах НАТО вряд ли тепло восприняли идею совместных учений, — уверен военный эксперт. — Они же считают, что у них есть «право первой ночи» на все, что связано с действием флотов в мировом океане — в том числе и в Черном море, куда они так любят в последнее время заходить».

Тем не менее, высказал мнение Дандыкин, подписание меморандума должно стать основой для стабильности в тех морских регионах, где есть интересы России, Ирана и Китая: это и Японское море, и Персидский залив, и Индийский океан в целом. Совместные действия трех держав помогут обеспечить тот самый пояс морской безопасности — и, по словам капитана 1-го ранга, это понятие нужно воспринимать очень широко.

«Все, что касается Дальнего Востока — это, помимо китайских ВМФ, безусловно, сфера интересов Тихоокеанского флота, — заявил он. — И что касается его дальнейшего выхода в Индийский океан, то это лишь дело времени, поскольку очевидно, что он сильно усиливается в последнее время. Пройдет еще 6-7 лет — и российский флот станет более молодым, обновленным и маневренным. На Ближнем Востоке Россия также прочно утвердилась — мы отправляем военные корабли для обеспечения безопасного судоходства и в регион Восточного Средиземноморья, в Красное море, в Персидский залив».

По словам собеседника ФАН, для мирового сообщества в целом нет ничего плохого, что такие страны как Китай, Россия и Иран начнут координировать действия своих флотов и обеспечивать безопасность морских путей — ведь когда Североатлантический альянс объявляет себя центром силы далеко за пределами собственно самой Северной Атлантики, то отсутствие какой бы то ни было адекватной реакции со стороны других морских держав являлось бы как минимум странным.