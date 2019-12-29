США усилили активность у берегов Чукотки

Москва, 29 декабря. США усилили оперативные мероприятия своих Военно-морских сил (ВМС) в районе Чукотки. Об этом заявил начальник штаба Объединенного командования ВС России (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко.

По его словам, в настоящее время чукотское направление особенно волнует ОКВС, поскольку на нем активизировались американские ВМС.

Биличенко отметил, что американская сторона и раньше проявляла активность в этой зоне, однако это была повседневная оперативная боевая подготовка. В настоящее время Америка наращивает военный состав и проводит различные учения, включая десантирование.

«Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются, в том числе, высадки морского десанта», — пояснил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что к 2022 году блок НАТО реализует антироссийскую инициативу США «четыре по тридцать», предусматривающую наращивание сил в Европе и предполагающую в 30-суточной готовности к применению иметь по три десятка механизированных батальонов, авиационных эскадрилий и боевых кораблей.